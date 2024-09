LA CRONACA

Primi segnali: al 9' Paloschi svetta impreciso su angolo; al 12' De Pieri calcia alto. Al 15' miracolo di Longoni, bravissimo a smanacciare su Spinaccè; nel prosieguo dell'azione segna Motta, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Dallo spavento alla gioia, al 18' il Milan la sblocca: sugli sviluppi da corner, Duțu colpisce di testa - in anticipo in mischia - e supera Calligaris. Insistiamo e al 29' arriva il raddoppio: cross di Bakoune, errore di Aidoo e zampata di Ibrahimović che di mancino - potente in girata - non lascia scampo al portiere. A ridosso della pausa l'Inter accorcia le distanze: ripartenza, De Pieri serve Mosconi che di piatto batte Longoni. In pieno recupero torniamo in doppio vantaggio: Magni viene atterrato da Aidoo e si procura il rigore, dal dischetto Bonomi incrocia e realizza col brivido (Calligaris tocca senza respingere a dovere).