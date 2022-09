Primavera, Fiorentina-Milan 1-0: terzo ko in quattro partite

1 di 2

FIORENTINA-MILAN

Fiorentina-Milan primavera commento e classifica aggiornata (getty images)

Terza sconfitta in 4 partite per la Primavera guidata da Ignazio Abate, la sfida tra Fiorentina e Milan giocata al Torrini termina sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa: decide una zampata di Toci al minuto 48.

PRIMO TEMPO:

Gara che inizia con un ritmo confusionario ma sostenuto: le prime occasioni sono una per parte e portano la firma di El Hilali per i rossoneri e Amatucci per la viola. La Fiorentina macina gioco ma non riesce a creare azioni pericolose, anzi è Omoregbe ad avere sul piede la palla del possibile 0-1.

SECONDO TEMPO:

Pronti-Via e dopo 3 minuti e Toci a mandare la palla in rete dopo una bella azione sviluppata sulla sinistra da Distefano. La viola appare superiore per tecnica e qualità ma è il Milan, anche grazie ai cambi del proprio allenatore, ad avere le occasioni più grosse per il pareggio: El Hilali ci prova in tutti i modi ma la chance maggiore per i rossoneri arriva al minuto 94 quando Simic colpisce di testa nel cuore dell'area di rigore ma un miracoloso intervento del portiere viola Martinelli lascia invariato il risultato.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA