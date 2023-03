Milan Primavera: per la femminile solo vittorie a febbraio

Sette vittorie consecutive per il Milan Femminile di Mister Corti: rossonere sempre in testa alla classifica

( fonte: acmilan.com ) - Come un rullo compressore. La Primavera Femminile di Mister Corti si conferma in vetta alla classifica - a pari punti con la Juventus - al termine di un mese di febbraio prossimo alla perfezione. Tre partite, tre vittorie, 14 gol segnati e 2 subiti: 4-1 (!) alla Juventus, 5-1 al Napoli e 5-0 al Tavagnacco nell'ultimo turno.

Il cammino delle ultime partite segna sette vittorie consecutive , dall'11 dicembre in poi la squadra ha macinato gioco, risultati e punti senza concedere passi falsi. Segnale inequivocabile di una crescita tecnica e mentale che è in consolidamento continuo.

Nella stagione scorsa il cammino si fermò in Semifinale al cospetto di una Roma che poi si riconfermò campione d'Italia per la terza volta consecutiva. In questa stagione a girone unico, però, l'U19 rossonera sta viaggiando al ritmo delle prime, affrontandole a viso aperto con la consapevolezza di potersela giocare fino alla fine.

Alla fine della regular season mancano sei partite e la prima sarà contro la Lazio, domenica alle 15.00; contemporaneamente si giocherà Juventus-Roma. Alla Fase Finale accedono le prime quattro della classifica, quindi l'obiettivo da qui alla fine è quello di piazzarsi più in alto possibile in graduatoria per giocarsi poi tutto alla Final Four. La strada per ora è quella giusta.