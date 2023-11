Primavera – Empoli-Milan 2-1, prima sconfitta in campionato per Abate

(fonte: acmilan.com) Arriva contro l'Empoli il primo ko stagionale in campionato per il Milan Primavera , che viene sconfitto 2-1 e ferma così la striscia di otto risultati utili consecutivi in ambito nazionale. Decisivi nel primo tempo i due gol di Fini e Corona, che costringono la formazione di Abate a un lungo pomeriggio di rincorsa. Il gol rossonero arriva con Liberali all'81' , a cui fanno seguito tre grosse occasioni per il pareggio, tra cui un clamoroso palo di Cuenca all'85'. Forse la scossa è arrivata tardi ma ha fruttato le situazioni che avrebbero offerto al Milan un punto tutto sommato meritato.

Tra le note liete di un pomeriggio complicato c'è sicuramente il primo gol in campionato del classe 2007 Mattia Liberali, che a livello assoluto si era già sbloccato in Coppa Italia contro l'Entella. Molto positivo anche l'ingresso in campo di Hugo Cuenca, che ha dimostrato di aver ritrovato il passo giusto dopo il lungo stop, e la prestazione di Mattia Malaspina, affidabile in ogni posizione del campo. Ora l'attenzione si sposta inevitabilmente sulla sfida di martedì in Youth League contro il PSG, per "vendicare" la sconfitta dell'andata e per mettere un altro mattoncino in ottica qualificazione.