Primavera – Derby Milan-Inter 1-1: Perrucci risponde a Berenbruch

Il Milan Primavera di Federico Guidi torna in campo dopo la caduta esterna contro l'Hellas Verona, obiettivo tre punti. Sulla sua strada l' Inter per un Derby che si preannuncia infuocato. Ecco tutte le emozioni della gara disputata al ' PUMA House of Football '.

Derby Milan-Inter, il primo tempo

Le due compagini inizialmente si studiano, ma basta poco per stappare il match. La prima occasione è a tinte nerazzurre: Lavelli brucia in velocità la difesa rossonera e si presenta davanti a Longoni, sul pallone interviene Nissen con un doppio intervento prodigioso. La risposta del Milan arriva sulla cordata Comotto-Perrucci: il primo effettua un tiro cross in direzione del secondo, ma proprio il 7 non trova il giusto impatto. Al 17' si sblocca il risultato: Longoni atterra Lavelli in area di rigore, il direttore assegna il penalty all'Inter, anche se qualche dubbio rimane. Berenbruch si incarica della battuta. Longoni si tuffa e tocca con il piede il tiro centrale, ma non riesce ad evitare che superi la linea. 0-1. La reazione del Milan arriva timida, ma arriva con tre cross interessanti dalla destra. I nerazzurri rimangono attenti ed allontanano le minacce. Si va così a riposo con l'Inter in vantaggio.