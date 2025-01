Primavera – Cremonese-Milan 1-1: Bonomi non basta, pareggio per Guidi

Cremonese-Milan, il secondo tempo

Il secondo tempo si apre con una doccia fredda per il Milan: Nahrudnyy è bravo a chiudere sul secondo palo un cross proveniente dalla destra e a battere Longoni. Il pareggio gela il Milan che, però, torna a macinare chilometri ed a spingersi in avanti. Al 70' arriva una doppia occasione per il Milan: prima ci prova Scotti, ma l sua conclusione viene murata da Bassi. Poi anche Ossola, ma il mancino viene respinto in corner da Malovec. All'80' la grande occasione capita sui piedi di Gabbiani, ma Dutu è miracoloso e salva a porta vuota sulla linea. Non si susseguono altre emozioni e la gara termina così in parità per 1-1. LEGGI ANCHE: Serie A, Milan-Parma: la diretta del match | LIVE News>>>