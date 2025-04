Primavera – Cesena-Milan 2-0: crolla il Diavolo, nuova sconfitta per Guidi

Cesena-Milan, il secondo tempo

L'avvio di ripresa è scoppiettante: Guidi ne cambia quattro. Subito botta e risposta. Prima il tentativo di Scotti: il 99 apre troppo il destro da buona posizione. Poi la risposta del Cesena con il salvataggio di Longoni sul colpo di testa a botta sicura da parte dell'attaccante dei bianconeri. Ed ancora Milan, al 50', con Perrucci: volet alta sopra la traversa. Il Cesena non si abbassa e continua a spingere. Longoni è costretto ad impegnarsi per tenere in gara i suoi. Al 68' Bonomi ci prova con un destro a giro: conclusione a fil di palo. I rossoneri continuano a spingere alla ricerca del gol che riaprirebbe la sfida, ma i padroni di casa concedono ben poco. Nel finale Perrucci rientra e calcia: destro potente di poco a lato. Esulta il Cesena. La 32^ giornata di Primavera 1 vede il Diavolo crollare nuovamente. Cesena-Milan termina 2-0. Appuntamento a mercoledì 9 aprile alle ore 15:00 all'Arena Civica di Milano per la finale di Coppa Italia Primavera tra Cagliari e Milan.