Primavera, Cagliari-Milan 1-1: Turco risponde a Mutandwa, ma non basta

(fonte: acmilan.com) Pareggio esterno per il Milan Primavera maschile nel turno infrasettimanale di campionato contro il Cagliari. 1-1 il risultato finale , deciso dalle reti di Kingstone Mutandwa e Nicolò Turco nel primo tempo. Vantaggio dei padroni di casa al 26' e risposta rossonera al 41', con una bella rete del classe 2004 . Dopo la sconfitta in extremis contro il Sassuolo di sabato, i rossoneri di Guidi tornano a muovere la classifica e strappano un punto su un campo difficile, in un pomeriggio reso ancora più complicato dalle assenze e dal vento dell'isola.

Bravi i nostri ragazzi a tenere botta nella ripresa, dopo l'inferiorità numerica scaturita per il rosso a Nissen al 59'. La partita, anche in 11 vs 10, è stata giocata alla pari, con un po' di inevitabile sofferenza negli ultimissimi minuti, quando i palloni messi in mezzo dal Cagliari hanno creato un po' di pericoli nella nostra area. La Primavera tornerà in campo lunedì alle 18.00 al PUMA House of Football contro l'Atalanta, per cercare di ritrovare il successo e consolidare il proprio posto tra le prime sei della classifica.