Primavera – Cagliari-Milan 1-1: Turco risponde a Mutandwa, ma Nissen …

A sbloccarla, al 26', è Kingstone Mutandwa, che anticipa il portiere rossonero in uscita fuori dalla propria area e poi a porta vuota deposita la sfera in rete resistendo al ritorno di Fredrik Nissen. Al 31', poi, trova la rete dell'1-1 Demirel Hodzic, che però si trovava in fuorigioco e quindi il gol viene immediatamente annullato. Quando tutto sembrava andare verso la fine della prima frazione, al 40' arriva il lancio della difesa di Victor Eletu a pescare Nicolò Turco, che scarta il portiere e trova il pareggio.