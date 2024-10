Primavera – Bologna-Milan 3-1: Bonomi illude il Diavolo, cadono i rossoneri

Bologna-Milan, il primo tempo

Partono subito forte i giovani Diavoli rossoneri: pressing alto e manovre verticali a mettere in difficoltà la difesa di casa. Il primo a provarci è Scotti con una rasoiata sul primo palo, Happonen si tuffa e respinge in corner. Sul calcio d'angolo seguente uno schema porta all'incornata di Dutu, la traversa salva il Bologna solo per un attimo: Bonomi, infatti, si avventa sul pallone vagante ed insacca il vantaggio. Alla mezz'ora, però, un black-out dei ragazzi di Guidi spiana la strada ai felsinei. In due minuti, infatti, il Bologna prima riacciuffa il risultato con Ebone, poi passa in vantaggio con una staffilata di Labedzki. Il Diavolo non reagisce e rimanda tutto al secondo tempo. La prima frazione si chiude sul risultato di 2-1 per i padroni di casa.