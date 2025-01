Primavera – Atalanta-Milan 1-1: Paloschi non basta, il Diavolo pareggia

Il Milan di Federico Guidi sfida l'Atalanta nella gara valida per la 19^ giornata di Primavera 1: pareggio in trasferta

Il Milan Primavera di Federico Guidi scende in campo contro l' Atalanta in un gara che si prospetta ricca di emozioni. Ecco quanto accaduto allo 'Stadio Carillo Pesenti Pigna' di Alzano Lombardo.

Atalanta-Milan, il primo tempo

I primi prendere in mano la partita sono i padroni di casa: pressing alto e tanto possesso palla. La prima vera occasione, però, ce l'ha il Milan: Scotti riparte in velocità ed imbuca per Siman, colto sul filo del fuorigioco. Il numero 71 calcia di prima intenzione ed impegna Zanchi che, ben posizionato, smanaccia in corner. Questo sarà l'unico lampo a tinte rossonere della prima frazione di gara. Da lì in poi, infatti, la Dea cresce d'intensità e si presenta più volte davanti a Longoni, fino a trovare la rete del vantaggio firmata Simonetto: mancino seccodal dischetto ad incrociare, Longoni intuisce, ma non riesce nell'impatto con il pallone,