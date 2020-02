Primavera 2 – Milan-Cittadella 7-3: ben 11 vittorie consecutive per i rossoneri

NEWS MILAN – Undici vittorie consecutive per il Milan Primavera, allenato da Federico Giunti, che vola a +12 dall’Hellas Verona, prima inseguitrice in vetta al Campionato Primavera 2.

Oggi, infatti, Milan-Cittadella è terminata con un risultato tennistico, 7-3, per i Giovani Diavoli Rossoneri di Giunti, andati, però, sotto nel punteggio al 17′ per merito di un colpo di testa del difensore ospite Niccolò Varotto.

Il Milan Primavera, quindi, è andato in rete al 27′ con Luan Capanni, e, successivamente, in vantaggio con Giacomo Olzer al 30′. Il Cittadella Primavera, però, ha replicato con veemenza, pervenendo al pareggio al 34′ con Lamin Diallo.

Il primo tempo si è concluso con il Diavolo ancora in vantaggio grazie al calcio di rigore (43′) trasformato da Olzer. Nella ripresa, rete di Riccardo Tonin e tripletta dello scatenato attaccante Lorenzo Colombo per i rossoneri.

Infine, in pieno recupero, il terzo gol del Cittadella Primavera con Andrea Tomasi. Intanto, oggi, a Milanello, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Verona: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android