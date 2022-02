Primavera 1 Tim Vision, Milan-Inter 1-2: le pagelle dei rossoneri nel derby

Milan-Inter, 16^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision, termina 2 a 1 a favore dei nerazzurri. Nel primo tempo reti di Casadei per i nerazzurri e Nasti per i rossoneri, nella ripresa è arrivato il gol decisivo da parte di Peschetola. I nerazzurri in sostanza hanno capitalizzato le uniche due occasioni a disposizione, mentre i rossoneri hanno avuto diverse occasioni da rete. Ecco le pagelle dei giocatori del Milan per la nostra www.