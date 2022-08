Primavera 1, Sampdoria-Milan 2-1: harakiri Pseftis, zero punti in due partite

Dopo la sconfitta per 5-3 contro il Frosinone al 'Vismara', il Milan Primavera era chiamato ad una reazione immediata per voltare pagina e guardare soltanto in avanti. La prestazione c'è stata, ma l'errore incredibile di Pseftis ha vanificato tutto. Ma procediamo con ordine. La Sampdoria impatta la partita nel migliore dei modi e sfiora subito il gol con il colpo di testa di Montevago, disinnescato da un bel riflesso di Pseftis.

Il Milan, però, trova la reazione immediatamente ed è padrone del campo per l'intero primo tempo, in cui trova diverse occasioni da rete soprattutto con Gala , bravissimo ad inserirsi in area e a creare grattacapi alla retroguardia blucerchiata. Da sottolineare la prestazione del portiere doriano Tantalocchi, che ha chiuso più volte la saracinesca.

Il secondo tempo inizia allo stesso modo in cui è finito il primo: ovvero con il Milan protagonista. Se i rossoneri non riescono a concretizzare le occasioni a disposizione, la Sampdoria va in gol con un bel colpo di testa del subentrato Ntanda. La squadra di Ignazio Abate, però, non demorde e trova il pareggio con il gol su calcio di rigore di El Hilali, al suo secondo gol in due partite. Partita finita? Niente affatto. Pseftis, infatti, buca un intervento abbastanza leggibile e regala il raddoppio alla Sampdoria, in gol ancora una volta con la testa di Ntanda. Seconda sconfitta consecutiva per Abate.