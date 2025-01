Milan Primavera, Comotto sarà assente contro il Lecce: ecco perché

Ieri mattina, al 'PUMA House of Football - Vismara', il Milan Primavera di Federico Guidi ha perso, 0-1, contro i pari età della Fiorentina in occasione della 20^ giornata del campionato Primavera 1. Una brutta battuta d'arresto per i rossoneri in chiave qualificazione ai playoff. Il Diavolo, però, avrà subito l'opportunità di rifarsi con un'altra partita interna in settimana.