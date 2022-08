Primavera 1, Milan-Cesena 5-1: demone El Hilali, Abate vince il primo match

Il resoconto della prima vittoria per mister Abate alla guida del Milan Primavera, vittorioso per 5-1 contro il Cesena

I giovani rossoneri partono mettendo subito le cose in chiaro: 9 secondi e Omoregbe propizia la rete più veloce della storia del torneo. Di lì in poi il Milan cerca di prendere le redini del gioco, riuscendoci a tratti. Di fatto, la squadra di Abate crea molto e segna il 2-0 con El Hilali, assoluto mattatore del match, ma dal canto suo il Cesena non molla, e, sul termine della prima metà, riesce anche a trovare il 2-1 dal dischetto.

Se nel primo tempo il Cesena aveva battagliato dignitosamente, la ripresa mostra un Cavalluccio decisamente succube delle giocate dei rossoneri. Molteplici le occasioni da gol, con i ragazzi di Abate che vanno in rete nell'ordine con El Hilali, Marshage e Longhi. Termina qui il primo tempo di Milan Primavera-Frosinone Primavera. Arriva quindi la prima vittoria per mister Abate, che sicuramente può essere soddisfatto dell'ottima prestazione dei suoi.