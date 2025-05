Playoff Primavera – Sassuolo-Milan 3-0: il Diavolo dice addio allo Scudetto

Sassuolo-Milan, il primo tempo

Il primo quarto d'ora vede le due squadre darsi battaglia: prima il Milan, poi il Sassuolo. Ma sono proprio i neroverdi ad uscirne con successo dall'avvio scoppiettante. Al 19', infatti, si sblocca il risultato: Leone batte sulla barriera una punizione dai 25 metri, la respinta dei ragazzi schierati da Pittarella viene raccolta da Knezovic. Il croato non ci pensa su: staffilata nel sette, Pittarella non può nulla. Il Milan si ributta in avanti, Guidi cambia Nissen e Bonomi per dare la scossa: Non ci riesce. Al 36' arriva il raddoppio dei neroverdi: Di Bitonto sugli sviluppi di un corner stacca più in alto di tutti e sorprende Pittarella per la seconda volta. Al 45' Knezovic si inventa il gol del 3-0: il 7 scaglia un missile terra aria dai 35 metri che si infila sotto l'incrocio dei pali. Pittarella può solo sperare. Primo tempo bicolore: nero e verde.