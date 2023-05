Pagelle Napoli-Milan Primavera 1-1: El Hilali accende, Alesi segna

Termina 1-1 Napoli-Milan, sfida valevole per la 30esima giornata del campionato Primavera 1. Un risultato che non può accontentare in pieno i rossoneri, che avrebbero meritato probabilmente di più. Tuttavia, il pareggio è stato agguantato quasi all'ultimo e quindi di certo non viene disdegnato. Il rimpianto riguarda il primo tempo, giocato a ritmi troppo bassi dal Milan, che ha così avvantaggiato il Napoli, che dopo aver trovato il vantaggio al 17' minuto con Rossi (il più classico dei gol, quello dell'ex), ha cercato di addormentare la partita. Dopo un secondo tempo migliore del Milan, all'85' un tocco di mano in area porta Alesi sul dischetto. L'attaccante rossonero sbaglia, ma poi ribadisce in rete la respinta del portiere.