Pagelle Milan-Fiorentina primavera: Cuenca-gol, difesa da rivedere | News

Il Milan primavera ha perso in casa contro la Fiorentina 1-2: reti di Di Stefano, Cuenca e Berti. Ecco le pagelle della nostra redazione

Enrico Ianuario

Questo pomeriggio è andata in scena Milan-Fiorentina, gara della 21^ giornata del campionato di Primavera 1. La squadra di Abate è stata sconfitta 2-1 dalla squadra di Aquilani. In gol per i viola Di Stefano e Berti, di Cuenca la rete del momentaneo 1-2. Di seguito le pagelle della nostra

Difesa — Nava, voto 5.5. Non compie grandi parate e sui due gol subiti non può nulla. Un palo lo salva da quella che sarebbe stata la terza rete dei viola, mentre nel finale commette un grave errore in impostazione.

Bakoune, voto: 5.5. Abate gli dà fiducia dopo essere stato fermo per diversi mesi. Probabilmente la troppa lontananza dai campi lo ha irrigidito un poco e oggi non c'era una squadra proprio semplice da affrontare.

Centrocampo — Victor, voto 6. Corre in lungo e in largo, a volte è troppo frettoloso e irruento, tanto da essere stato anche ammonito. A momenti sfiora l'eurogol che sarebbe valso il pareggio per i rossoneri.

Attacco — Cuenca, voto 6. Più di un'ora di gioco per l'esterno del Milan che trova anche il primo gol in campionato. Si fa trovare al posto giusto e al momento giusto. Rete a parte, poco da segnalare se non per qualche leziosità di troppo. Milan, Messias: “Non abbiamo capito cos’è successo. Dobbiamo lavorare”

