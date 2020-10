Torino-Milan Primavera rinviata a data da destinarsi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il coronavirus si imbatte con prepotenza sul campionato Primavera 1. Come riportato dal sito ufficiale della Lega Serie A, Torino-Milan, inizialmente in programma domani alle ore 13, è stata rinviata a data da destinarsi. Stessa sorte per il resto dei match del campionato giovanile.

