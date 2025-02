Milan, weekend di sfide per le giovanili: in campo tutte le categorie

Da sabato a martedì, tante squadre del nostro Settore Giovanile in campo e tante partite a tinte rossonere da seguire. Sarà l'Under 18 a chiudere il programma, martedì alle 11.30 contro il Genoa: la formazione di Marco Visconti è reduce da due vittorie di fila e cerca un altro guizzo. U16 e U15 in campo contro il Mantova, al PUMA House of Football, mentre la Primavera di Guidi ospita l'Atalanta lunedì alle 18.00 per la 27ª di campionato. Scopriamo nel dettaglio tutti gli appuntamenti che ci attendono per questo fine settimana.