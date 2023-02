Milan Primavera, Zeroli: “Sono orgoglioso di aver indossato la fascia”

Milan Primavera, le parole di Zeroli

"Sono contento di essere tornato in campo e aiutare i miei compagni, non è stato facile trovare il ritmo partita ma adesso mi sento pronto per giocare. Dobbiamo trovare un certo equilibrio, cosa non facile ora che il gruppo squadra è cambiato ma l'obiettivo è questo. Mi rende orgoglioso aver indossato la fascia da capitano seppur per qualche minuto. Ruolo ricoperto splendidamente da Coubis ed El Hilali, figure che riconosco. Dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale e cercare la prima vittoria del 2023 già domani contro il Frosinone".