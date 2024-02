L'attesa ormai sta per finire. Il Milan Primavera di Ignazio Abate , un po' singhiozzante in campionato nelle ultime settimane, è pronto a tornare in campo nella fase ad eliminazione diretta della UEFA Youth League 2023/2024 . L'avversario agli ottavi sarà il Braga di Rui Duarte , temibile soprattutto per il filotto di vittorie conquistate ultimamente, ma i cui pericoli tra i giocatori sono limitati. Tanto più se a confronto ci mettiamo la qualità che invece possono offrire i rossoneri.

Gli ottavi di finale non prevedono il doppio confronto casa-trasferta, quindi per il Milan Primavera sarà fondamentale vincere al 'Puma House of Football', ex 'Centro Sportivo Vismara'. Non bisognerà fare troppi calcoli da questo punto di vista, sarà invece necessario impiegare tutte le energie a propria disposizione per andare il più in là possibile in una competizione comunque molto prestigiosa. Soprattutto se l'obiettivo è quello di vincerla.