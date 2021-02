Milan Primavera, vittoria di misura e preziosa contro l’Ascoli / News

Milan Primavera batte Ascoli 2-1

Una vittoria convincente per la squadra di Federico Giunti, che di fatto rischia solo nel finale, nonostante la superiorità numerica. Vere e proprie occasioni dell’Ascoli non ce ne sono state. Partita subito indirizzata, con due gol in poco più di venti minuti per il Milan Primavera, e poi gestita. La sensazione è che sia bastato un Milan a basso regime per vincere questa partita. Sicuramente da sottolineare, però, la prestazione di El Hilali, migliore in assoluto e autore di un gol eccezionale, oltre che di quello su rigore che ha sbloccato il match. Così come su rigore è arrivato il 2-1. Dopo la sconfitta con la Sampdoria serviva una reazione, che è arrivata. Non ancora tutto risolto, ma il Milan c’è e ora si erge al sesto posto in classifica. A proposito della classifica, eccola.