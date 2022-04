Milan Primavera, via Giunti: al suo posto promosso Terni dell’Under 18

Le ultime news sul Milan Primavera: a breve arriverà l'ufficialità dell'esonero di Federico Giunti. Al suo posto Cristian Terni

Federico Giunti non è più il tecnico della Primavera del Milan. A scriverlo è Tuttosport, in edicola questa mattina. Non c'è ancora l'ufficialità, ma quest'ultima dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Giunti paga i risultanti deludenti della sua squadra nelle ultime gare, visto che i rossoneri hanno totalizzato una sola vittoria in sei partite. L'ultima è quella netta per 4-1 in casa contro il Bologna.