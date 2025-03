Milan Primavera travolto dal Verona: 4-0 e una lezione di crescita per Guidi

LA CRONACA — I rossoneri iniziano bene con un buon spunto di Scotti per Liberali, ma al 6' arriva il primo episodio di una frazione complicata. Frugnoli perde palla in impostazione e atterra Monticelli in area. Dal dischetto va Agbonifo che calcia fuori a Pittarella battuto. L'attaccante scaligero si riscatta al 14', andando a segno su una ripartenza efficace. I rossoneri provano a rispondere, ma non vanno al di là di un paio di spunti di Bonomi e Scotti. La partita continuano a farla i padroni di casa, che concretizzano il tanto possesso di palla col raddoppio al 43': a segnare è Nwachukwu, appoggio sul secondo palo sugli sviluppi di una punizione.

Si riparte con due cambi - dentro Perrucci e Skoczylas - dopo l'ingresso di Vladimorov a metà primo tempo, e con tutt'altro piglio. La maggiore frizzantezza offensiva non porta a opportunità significative, e alla prima occasione della ripresa gli scaligeri trovano il tris: colpo di testa di Pavanati al 57' sugli sviluppi di un corner. Bonomi prova a creare qualcosa con un cross da destra al 69', ma senza sviluppi, mentre Pittarella si esibisce in una bella parata su Agbonifo al 72'. Al 77' arriva il quarto gol scaligero, una ripartenza vincente di Vermeșan. Subito dopo il 4-0 ha una chance Bonomi, che vince un duello e calcia fuori di poco a tu per tu con Magro. Il triplice fischio arriva dopo 3' di recupero.

LE DICHIARAZIONI — Questo il commento, al fischio finale, di Mister Guidi: "È stata una partita dove loro sono stati superiori in tutto. Abbiamo sofferto la fisicità e velocità del Verona, si è sentita la differenza di età. Sul campo hanno meritato di batterci. È chiaro che quando affronti questo tipo di squadre devi essere bravo a fare qualcosa in più, ma sono tutte esperienze che ci devono fare capire che nelle difficoltà dobbiamo dare di più, per sopperire: superandole diventi un giocatore migliore, una squadra più forte. Oggi c'erano dei giocatori all'esordio, abbiamo chiuso con tre 2007 e tre 2008. Dovremo essere bravi a fare tesoro di questa partita, preparandoci in settimana con la consapevolezza degli errori commessi per crescere e maturare più velocemente".

IL TABELLINO — HELLAS VERONA-MILAN 4-0

HELLAS VERONA (3-5-2): Magro; Nwanege, Kurti, Nwachukwu; De Battisti (37'st Barry), Dalla Riva, Pavanati (28'st Mogentale), Peci (15'st Szimionaș), Agbonifo (28'st Philippe); Vermeșan (37'st Vapore), Monticelli. A disp.: Zouaghi; Albertini, Popovic; De Rossi, Scharner; Stella. All.: Sammarco.

MILAN (4-3-3): Pittarella; Bakoune, Nissen, Frugnoli (28' Vladimorov), Perera (1'st Skoczylas); Victor (32'st Mancioppi), Comotto, Ossola (1'st Perrucci); Liberali (26'st Șiman), Scotti, Bonomi. A disp.: Faccioli; Cappelletti; Di Siena, Perin; Lamorte, Perina. All.: Guidi.

Arbitro: Renzi di Pesaro.

Gol: 14' Agbonifo (HV), 43' Nwachukwu (HV), 12'st Pavanati (HV), 31'st Vermeșan (HV).

Ammoniti: 27' Nissen (M), 4'st Peci (HV), 34'st Comotto (M).

Note: al 7' Agbonifo (HV) ha fallito un calcio di rigore.