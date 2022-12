Milan Primavera, talenti emergenti: Traoré è una scommessa vinta

Chaka Traoré è uno degli elementi più interessanti della Primavera del Milan, una scommessa vinta dalla dirigenza, che ha puntato su di lui

Fabio Barera

Già prima che arrivasse al Milan, su Chaka Traoré si dicevano grandi cose, perchè aveva manifestato importanti qualità tecniche. Anche nella Primavera del Parma, pur giocando in una piazza meno importante rispetto ai rossoneri, si è messo in mostra per la sua capacità di muoversi molto bene in diverse zone del campo, trovandosi in ogni caso a suo agio.

Ed è proprio nel Parma che lo nota l'attenta dirigenza del Milan, che subito capisce come l'ivoriano possa fare il salto di qualità, avendone tutte le carte in regola. Anche perché il ragazzo con i crociati trova addirittura tre presenze tra i professionisti. Il debutto avviene nell'incontro di Coppa Italia del 21 gennaio 2021 contro la Lazio, mentre pochi mesi più tardi diventa il primo 2004 a giocare in Serie A, dove fa il suo esordio contro il Diavolo.

La cifra spesa per strapparlo alla Primavera del Parma è notevole per un ragazzo classe 2004 e si attesta intorno ai 600 mila euro. Arrivato in rossonero nella sessione estiva di calciomercato del 2021 Chaka Traoré viene subito impiegato con una certa continuità, al punto da trovare sette reti in 25 presenze.

Milan, Chaka Traoré punta alla prima squadra — Anche nella stagione in corso, sotto la guida del tecnico Ignazio Abate, il classe 2004 ha trovato parecchio spazio e soprattutto ha già segnato 4 gol in 8 apparizioni. Ma soprattutto ha fatto vedere di essere sempre nel vivo del gioco, prendendo parte a un elevata percentuale di azione pericolose della squadra.

Fino ad ora, quindi, la scommessa Chaka Traoré, su cui la dirigenza del Milan ha fortemente puntato, sembra essere pienamente vinta. L'ivoriano ha dimostrato grande costanza di prestazione e questo potrebbe anche far aprire gli occhi al tecnico del Diavolo Stefano Pioli, che potrebbe anche dargli un'opportunità di esordire in prima squadra. Lo scotto del debutto in Serie A lo ha già superato con il Parma, ora manca solo la piena fiducia dello staff nei suoi mezzi.