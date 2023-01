Milan Primavera, talenti emergenti: Bozzolan insegue Theo Hernandez

Anche Andrea Bozzolan è uno dei ragazzi del Milan Primavera che sta crescendo in maniera esponenziale e si mette in scia di Theo Hernandez

Fabio Barera

La Primavera del Milan, contrariamente alla prima squadra, sta vivendo un periodo di forma non particolarmente positivo e il dodicesimo posto in campionato non è per niente soddisfacente. La cura Ignazio Abate fino a questo momento non ha sortito gli effetti sperati e le prestazioni sono fin troppo altalenanti per poter pensare che i rossoneri possano tornare in gioco per qualcosa di importante.

Nella negatività ci sono però alcune note molto positive. Alcuni giocatori del Milan Primavera, infatti, stanno dimostrando di essere esenti da colpe nelle prestazioni deludenti e anzi, fanno vedere tutte le loro qualità. Tra questi senza dubbio spiccano Youns El Hilali e Andrea Bozzolan.

Quest'ultimo, in modo particolare ha dimostrato un'invidiabile maturità a dispetto della tenera età e ha manifestato qualità tecniche e tattiche interessanti per essere un classe 2004. Bozzolan è un terzino sinistro con ottime doti di spinta e buone capacità difensive, due caratteristiche che non sempre vanno a braccetto.

Milan, Andrea Bozzolan in grande crescita — Tutto questo non è passato inosservato agli occhi del tecnico del Milan Stefanio Pioli, che ha deciso di inserirlo nell'elenco dei convocati per il ritiro di Dubai. Qui Bozzolan ha avuto modo di scendere in campo sia contro l'Arsenal, sia contro il Liverpool e a dispetto dei pochi minuti disputati e delle doppia sconfitta, ha dato allo staff rossonero le attese risposte.

Da quella parte del campo il Milan è al momento coperto, anche perché la prima scelta è uno che ormai è diventato un fuoriclasse, Theo Hernandez, uno dei migliori se non il migliore nel suo ruolo. Alle sue spalle prova a giocarsi le sue carte Fodé Ballo-Touré, che sembrerebbe essere in uscita, mentre negli ultimi impegni sono cresciute le quotazioni di Tommaso Pobega, uno degli esperimenti di Stefano Pioli.

In questo scenario Andrea Bozzolan potrebbe ritagliarsi il suo spazio piano piano, con pazienza e continuando a lavorare come ha fatto fino ad ora. La rincorsa a Theo Hernandez è partita per il classe 2004, che ha indubbie qualità e dovrà giocarsi le sue carte migliori per rimanere a galla nel complicato mondo dei professionisti.