Milan Primavera, talenti emergenti: Stalmach ha già debuttato tra i grandi

Tra i talenti in rampa di lancio che militano nella Primavera del Milan c'è anche Dariusz Stalmach, che ha già debuttato tra i professonisti

Fabio Barera

Quando a diciassette anni nel tuo curriculum ci sono già 20 presenze nel mondo dei professionisti, è evidente che le tue qualità sono al di sopra della media. E Dariusz Stalmach lo sa bene, lui che con la maglia del Gornik Zabrze ha esordito in Ekstraklasa, il maggior campionato polacco. È vero, non ha mai segnato una rete, ma è altrettanto importante ricordare come sia un centrocampista molto duttile, che non fa della fase realizzativa la sua arma migliore.

L'attenta dirigenza del Milan ha deciso di puntare su di lui, regalando al tecnico della Primavera Ignazio Abate un'ottima pedina, che a differenza della maggior parte dei suoi attuali compagni sa già cosa significa sgomitare nel mondo dei grandi. In questo avvio di campionato il classe 2005 ha trovato appena 3 presenze, ma in Coppa Italia vanta già due centri in altrettante presenze.

Milan, Stalmach può essere il segreto per la svolta — E questo gli è valso anche la chiamata della selezione Under 18 della Polonia con cui Stalmach è sceso in campo in sei occasioni segnando una rete. Il Milan tra l'altro per accaparrarsi le sue prestazioni ha dovuto versare nelle casse del Gornik Zabrze ben 700 mila euro, parecchie se si considera che il ragazzo è del 2005.

Il passaggio al Milan deve averlo esaltato parecchio a sentire le sue ambizioni. Stalmach ha già le idee chiare e ha dichiarato di voler esordire il più presto possibile in Serie A. Tanto passerà dalle sue prestazioni con la Primavera di Ignazio Abate, in cui dovrà ritagliarsi il giusto spazio, ad oggi ancora non trovato. Ed è un peccato, perchè un ragazzo con la sua esperienza nonostante la giovane età potrebbe portare quel qualcosa in più nella rosa rossonera e magari dare una svolta a una stagione sinora deludente.