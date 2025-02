Milan Primavera, Siman: "In campo ci divertiamo. Mi sono iscritto all'Università"

"Questo è il mio primo anno in Primavera. È un gruppo forte, unito, e ci stiamo divertendo in campo: anche se è un gruppo molto giovane stiamo facendo bene. Per il mister (Guidi, ndr) è sempre importante avere l'atteggiamento giusto, lui ci dice quello. Avere la personalità con e senza palla, ad esempio io devo puntare l'uomo essendo esterno. Uno dei momenti più belli è stato il gol contro il Sassuolo, è una squadra molto forte, ha vinto lo scudetto l'anno scorso: io proverà a fare gol ancora e aiutare la squadra per vincere le partite. Mi sono iscritto all'Università: farò parte della Bocconi e studierò Economics and Management, mi piace molto".