Sul Milan Primavera e la prestazione contro il Braga: "Siamo grandi amici fuori dal campo e questo ci aiuta molto nel terreno di gioco. Giochiamo l’uno per l’altro, per chiunque faccia gol il resto della squadra è contento. Come ha detto il mister, l’abbiamo preparata bene in settimana e oggi abbiamo giocato un buon primo tempo, rischiando però un pò il secondo. L’abbiamo vinta nel miglior modo possibile e ora ce la godiamo. Dopodiché testa a lunedì".