Milan Primavera – Scotti: “Concentrati come oggi anche in Youth League”

Dopo la sconfitta contro il Genoa, il Milan Primavera è tornato alla vittoria con grande stile, battendo l'Empoli per 4-1 grazie ai gol di Ibrahimovic, Stalmach e una doppietta di Scotti. Proprio Scotti, autore dei due gol, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club al termine della partita. Ecco cosa ha detto: "In campo ci siamo divertiti, seguendo sia le indicazioni del mister che il nostro modo di affrontare la partita. Era essenziale per noi oggi mantenere il possesso del pallone, far correre gli avversari e divertirci con la palla".