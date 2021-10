Milan Primavera sconfitta 1-0 dalla Fiorentina: il report

Al Milan non basta un bel primo tempo: i viola passano nella ripresa con il gol di Corradini su calcio di rigore. Ecco com'è andata.

Quarto ko stagionale in campionato per il Milan Primavera, che al Vismara cede per 1-0 alla Fiorentina: decide il calcio di rigore di Corradini a inizio secondo tempo. Un risultato che non rende giustizia ai rossoneri, protagonisti di un primo tempo di personalità e coraggio, in cui hanno sfiorato il gol dell'1-0 - soprattutto con Capone - in diverse occasioni. Qualche chance anche per il pari dopo il vantaggio ospite, ma non è arrivata una rete del pari che sarebbe stata indubbiamente meritata. Una battuta d'arresto che quindi non permette di dar continuità al successo di Lecce dello scorso weekend, ma il calendario offrirà diverse occasioni per il rilancio: prima mercoledì in Youth League contro il Porto, poi domenica in campionato sul campo dell'Hellas Verona.