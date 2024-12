Milan Primavera di prepotenza, successo a Bogliasco

IL PAREGGIO BLUCERCHIATO

Doccia fredda in avvio di ripresa, al 47' arriva il pareggio blucerchiato: Casalino rimette in mezzo e Patrignani svetta di testa battendo Longoni, già impegnato qualche secondo prima. Ma la reazione rossonera è immediata e concreta: al 49'pallone geniale di Perrucci a smarcare Ibrahimović, glaciale di destro - morbido e angolato - a superare Scardigno per il sorpasso. E al 60' spicchiamo il volo grazie a una bella azione: Victor per Bakoune, a rimorchio per Di Siena che segna di destro. Fase di predominio e gestione, ci riprova Perrucci e al 79' Scardigno dice di no all'incornata di Bakoune su corner. All'80' i blucerchiati la riaprono improvvisamente: stacco aereo di Forte in piena area, Longoni sembra compiere il miracolo ma per l'arbitro la palla ha superato la riga. Finale movimentato: all'83' occasione per Scotti; all'83' Longoni blocca su Valisena; al 92' miracolo di O. Santos su Comotto quasi a botta sicura; allo scadere la punizione defilata di Valisena spizza la traversa. Triplice fischio. LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Gubbio 1-0: Jimenez una freccia. Camarda sbaglia troppo