Milan Primavera, sabato amichevole contro la Giana Erminio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sabato mattina alle 10.30 il Milan Primavera di Federico Giunti sosterrà un match amichevole contro la Giana Erminio.

La gara si svolgerà al centro sportivo Vismara di Milano e sarà logicamente vietato l’accesso al pubblico. Per i giovani rossoneri si tratta della terza amichevole pre campionato. In precedenza la Primavera del Milan ha vinto contro il Piacenza e pareggiato – nella giornata di ieri – 2-2 contro la Pro Patria, tutti club che militano in Serie C.

Curiosità. Sarà una sfida speciale per Alberto Barazzetta che si è appena trasferito dal Milan Primavera in prestito proprio alla Giana Erminio di Cesare Albé.

TONALI, PRIMO ALLENAMENTO: CHE ACCOGLIENZA!