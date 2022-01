Milan primavera, rinviate la 16^ e la 17^ giornata del campionato | News

Attraverso una nota apparsa su Twitter, il Milan comunica che la 16^ e la 17^ giornata del campionato primavera sono state rinviate

Secondo quanto riferisce il Milan primavera attraverso il suo profilo Twitter, sono state rinviate la 16^ e la 17^ giornata del campionato Primavera. "La Lega Serie A ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della 16ª (Milan-Inter) e della 17ª Giornata (Genoa-Milan) del campionato Primavera 1 TimVision. Le nostre due partite erano previste originariamente per sabato 15 alle 13.00 e domenica 23 alle 10.40", queste le parole apparse sul social. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Pellegri può partire, Ibra non gioca in Coppa Italia