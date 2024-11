Milan-Cagliari Primavera, i rossoneri vincono per 2-0. Nel secondo tempo Raveyre, portiere rossonero, è uscito in barella. Ecco come sta

Milan-Cagliari Primavera, i rossoneri vincono per 2-0 grazie alle reti di Liberali e Bonomi nel primo tempo. Al 75' il Cagliari attacca. Vinciguerra viene lanciato in area e si scontra con Raveyre in uscita. Prodigioso intervento del portiere rossonero. Nell'uscita è Raveyre ad avere la peggio ed è stato costretto ad abbandonare il campo in barella: al suo posto Colzani. Come raccolto dalla nostra redazione, il portiere del Milan Primavera ha subito un trauma cranico. Il francese non ha mai perso conoscenza e verrà portato a fare accertamenti. Raveyre sta comunque già meglio. Buone notizie dopo la paura sul campo.