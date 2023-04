Milan Primavera, Nsiala: “Una partita che ci dà grande fiducia”

Al termine del match sofferto, ma vinto contro i pari età dell' Udinese , Clinton Nsiala , giocatore del Milan Primavera , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan TV. A sua detta il successo contro i bianconeri è stato molto importante per la classifica, ma soprattutto per la squadra, perchè da fiducia al gruppo dei propri mezzi. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan Primavera, le parole di Clinton Nsiala

"È stata una partita difficilissima, ma siamo rimasti concentrati fino alla fine, come ci chiede il mister e grazie a Youns che ha fatto gol abbiamo vinto la sfida. Una partita vitale prima per noi e per la classifica. Ma soprattutto per noi perchè ci dà fiducia. Dobbiamo continuare su questa strada".