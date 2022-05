Milan primavera, Nasti verrà premiato come miglior attaccante del torneo | PM

Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', Marco Nasti verrà premiato da Sportitalia come miglior attaccante del torneo

Nonostante il Milan primavera stia lottando per la salvezza, Marco Nasti è uno dei migliori giocatori della stagione rossonera. Il giovane attaccante ha segnato 15 gol in 23 partite e ha offerto tante prestazioni di grande livello. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il per celebrare la sua meravigliosa annata, Marco Nasti verrà premiato lunedì dalla redazione di 'Sportitalia' come miglior attaccante del campionato primavera.