Milan Primavera, Nasti: “I progetti erano altri. Idolo? Ibrahimovic”

Marco Nasti, calciatore del Milan Primavera, è stato premiato come miglior attaccante del torneo da 'Sportitalia', che detiene i diritti televisivi del campionato giovanile. In questa stagione il numero 9 rossonero ha segnato 15 gol in 23 partite ed è risultato decisivo per la salvezza rossonera. Queste le dichiarazioni.