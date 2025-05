Milan, Primavera e Futuro lati opposti di una medaglia: ora serve coesione

Imperativo sintonia

Ora, dopo una stagione confusionaria, ricca di stravolgimenti in corso d'opera, Camarda e Liberali tra i casi più eclatanti, serve coesione con la formazione di Mister Guidi. Parecchie le settimane in cui il tecnico della formazione Under 20 si è ritrovato a fare i conti con un numero irrisorio di pedine a disposizione, in ultimo in occasione della gara di ritorno dei Playout, dove ben 5 giocatori di Guidi erano tra le armi di Oddo. Spesso gli aiuti hanno percorso la strada in direzione Milan Futuro, senza ritorno, se non negli impegni ufficiali. C'è da ritrovare armonia e sintonia per un finale di stagione che può valer dire Scudetto Primavera. Primo appuntamento a sabato 24 maggio, alle ore 18:00 al Viola Park andrà in scena Sassuolo-Milan.