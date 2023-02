Milan Primavera, Mangiameli: “Ecco cosa mi chiede Abate”

Milan Primavera, le parole di Federico Mangiameli sulle richieste di Abate

"Abate mi chiede di portare alla squadra le mie caratteristiche, come proteggere palla, lavorare spalle alla porta, cercare il duello aereo e farmi trovare pronto in area. Sicuramente c'è tanta voglia di migliorarsi in classifica e a livello personale. Come squadra e come giocatori cerchiamo sempre di dare il massimo in allenamento per poi riportarlo in partita". Milan, ecco il nuovo nome in attacco per giugno >>>