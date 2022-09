Milan Primavera, Longhi: “Contento per il gol, stiamo facendo molto bene”

Jordan Longhi, attaccante del Milan Primavera, ha parlato della vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Queste le dichiarazioni

Jordan Longhi , attaccante del Milan Primavera, ha parlato della vittoria per 2-0 contro il Cagliari che lo ha visto andare in gol. Queste le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club.

Sul momento della squadra: "Stiamo facendo molto bene, stiamo dando continuità al lavoro fatto negli allenamenti. Cerchiamo di dare il massimo. Contenti per questi tre punti, ma ora pensiamo a mercoledì che ci aspetta un bel match e cerchiamo di far bene per puntare alla qualificazione"