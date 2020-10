Milan Primavera: le date dei recuperi contro Torino e Sassuolo

Milan Primavera, le date dei recuperi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La Lega Serie A ha comunicato oggi sul proprio sito quando verranno recuperate le gare della 4^ e 5^ del campionato Primavera 1 che erano state rinviate. Per quanto riguarda il Milan, la squadra allenata da Federico Giunti giocherà in casa del Torino domenica 15 novembre alle 12.30, mentre il match casalingo contro il Sassuolo verrà recuperato mercoledì 25 novembre alle 12.30. Entrambe le sfide erano state rinviate a causa di alcuni giocatori trovati positivi prima nel club granata e poi in quello neroverde.

