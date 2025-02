Milan Primavera, Guidi senza Comotto e Hodzic: il motivo | PM News

Bonera chiama Comotto

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, Chirsitian Comotto è stato chiamato per la prima volta tra i convocati del Milan Futuro di Mister Daniele Bonera. Insieme a lui, anche Demirel Hodzzic, che torna così a far parte della rosa Under 23. Per la sfida contro la Juventus Mister Federico Guidi recupera Maximilian Ibrahimovic, alle prese con un guaio muscolare nelle scorse settimane.