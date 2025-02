Milan Primavera, Ibrahimovic indisponibile: ecco il reale motivo | PM News

Maximilian Ibrahimovic , attaccante del Milan Primavera , non sarà disponibile per la sfida contro il Bologna . Nella giornata odierna, infatti, alle ore 13:00, al 'Puma House of Football - Vismara', i rossoneri guidati da Federico Guidi scenderanno in campo contro i pari età felsinei per il match valevole per la 23^ giornata del campionato Primavera 1. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il figlio di Zlatan sarà assente a causa di un problema muscolare. Questo quindi non gli permetterà di scendere in campo, sebbene ancora non vi sia una diagnosi più chiara sui tempi di recupero.

Milan Primavera, Ibrahimovic assente contro il Bologna: ecco cosa ci risulta | PM News

Non solo, perché anche altri due giocatori non saranno disponibili per il match in questione. Federico Colombo, infatti, ha accusato un problema al collaterale, quindi anche per lui si tratta di un guaio di natura muscolare. Infine, assente per squalifica Matteo Dutu. Per quanto riguarda il resto della squadra, saranno tutti disponibili per la sfida odierna. Scenderanno in campo da titolari sia Mattia Liberali sia Christian Comotto tra centrocampo e trequarti. Tra i classe 2008 si segnala la presenza in porta di Alessandro Longoni.