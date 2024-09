Primavera, Ibrahimovic in gol nel giorno del compleanno: e il Milan …

Nella giornata odierna il Milan Primavera di Federico Guidi ha strapazzato 3-1 l' Inter nel sentitissimo derby e tra coloro che sono andati a segno c'è stato anche Maximilian Ibrahimovic . Il figlio di Zlatan è uno dei protagonisti principali di questo avvio di stagione scoppiettante da parte dei giovani diavoli. In quattro partite disputate in campionato, infatti, lo svedese ha già messo a segno tre reti. Oggi, per altro, è il giorno del suo 18° compleanno e dunque il classe 2006 si è fatto un grande regalo.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X', ricordando come il ragazzo abbia già firmato un contratto che lo lega al Milan fino al 2027. Guardandolo giocare, inoltre, si può notare come assomigli moltissimo al padre, sia a livello di movimenti sia per quanto riguarda il fiuto del gol e anche il modo in cui segna le reti.