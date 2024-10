Milan Primavera, Guidi: “Orgoglioso di aver vinto così. L’approccio …”

Milan Primavera, le parole di Federico Guidi

"Partita fatta bene, approcciata benissimo. Penso che la squadra ha affrontato bene entrambe le fasi di gioco ed espresso una grande intensità. Sono ragazzi che si allenano quotidianamente in maniera eccezionale, e che alcune volte non sono stati fortunati a raccogliere ciò che avrebbero meritato. Oggi ci siamo presi una bella vittoria con una prestazione estremamente positiva. Di fronte avevamo una squadra prima in classifica e addirittura rinforzata da un giocatore di Prima Squadra come Mandragora. Il fatto di averla vinta meritatamente mi rende orgoglioso".