Tra poco il fischio d'inizio di Milan-Lazio , sfida della 18^ giornata di Primavera 1 . Federico Guidi , tecnico dei rossoneri, per la gara dovrà rinunciare ad alcuni giocatori. Ecco, di seguito il motivo.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, tra gli assenti ci saranno Ibrahimovic, Sala, Dutu e Liberali, convocati con il Milan Futuro di Daniele Bonera. Bakoune e Ossola hanno accusato risentimenti muscolari e non saranno della sfida. Non ci saranno neanche i lungodegenti Grilli, Gualdi e Frugnoli. Quest'ultimo è stato sottoposto ad un'operazione per stabilizzare la frattura dello scafoide e del legamento scafo-lunato lo scorso 27 dicembre. L'intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è di circa 6 settimane.