Milan Primavera, Giunti: “Troppi errori tecnici. Soddisfatto di due aspetti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan Primavera oggi è uscito vittorioso dalla trasferta contro i pari-categoria del Cagliari, nella prima partita della stagione nel campionato primavera. Nel post-partita Federico Giunti ha parlato ai microfoni di Milan TV della prestazione della squadra:

“Cagliari è sempre stato un campo ostico per noi. Abbiamo sbagliato molto sotto il punto di vista tecnico, ma ovviamente è stata la prima ufficiale dopo tanto tempo. Alla fine il gol l’abbiamo trovato e abbiamo difeso bene: nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla, nel complesso è sono abbastanza soddisfatto”.

“I ragazzi mi sono piaciuti dal punto di vista della mentalità agonistica. Mercoledì abbiamo un impegno in Coppa Italia che darà la possibilità a chi non ha giocato oggi di scendere in campo. Il nostro obiettivo è quello di mettere, passo dopo passo, autostima perché questo è un campionato difficile”.

Sull’autore del gol vittoria, Di Gesù: “È un esempio lampante di un giocatore che può essere indietro, ma che il mister lo richiama subito alla prima partita: sono contento perché lui, come altri 2002, stanno dando il massimo per alzare il livello“.

